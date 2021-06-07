"Тоттенхэм" может переманить двух основных игроков "Ювентуса"

Фото инстаграм Адриана Рабьо

СМИ узнали о возможном переходе двух футболистов "Ювентуса" в лондонский "Тоттенхэм".

По информации La Gazzetta dello Sport, сменить Италию на Англию могут центральный защитник Леонардо Бонуччи и хавбек Адриан Рабьо.

Инициатором подписания двух игроков "старой синьоры" является будущий спортивный директор "шпор" Фабио Паратичи, который с 2010 года работал в туринском клубе.

Рыночная стоимость Бонуччи оценивается в 8 миллионов евро, а Рабьо - в 30 миллионов.

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