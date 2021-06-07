"Тоттенхэм" может переманить двух основных игроков "Ювентуса"

Теги тоттенхэмювентуслеонардо бонуччиадриан рабьотрансферы

"Тоттенхэм" может переманить двух основных игроков "Ювентуса"

Фото инстаграм Адриана Рабьо

СМИ узнали о возможном переходе двух футболистов "Ювентуса" в лондонский "Тоттенхэм".

По информации La Gazzetta dello Sport, сменить Италию на Англию могут центральный защитник Леонардо Бонуччи и хавбек Адриан Рабьо.

Инициатором подписания двух игроков "старой синьоры" является будущий спортивный директор "шпор" Фабио Паратичи, который с 2010 года работал в туринском клубе.

Рыночная стоимость Бонуччи оценивается в 8 миллионов евро, а Рабьо - в 30 миллионов.

Не пропустите: "Тоттенхэм" переключился на другого тренера. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Основной защитник сборной России пропустит 2 матча Евро-2020

Основной защитник сборной России пропустит 2 матча Евро-2020

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов