"Тоттенхэм" может подписать хавбека "Интера"

Фото: инстаграм Видаля/Автор неизвестен

Чилийский хавбек миланского "Интера" Артуро Видаль может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает La Tercera.

По информации источника, в полузащитнике заинтересован лондонский "Тоттенхэм", который недавно возглавил Антонио Конте, ранее тренировавший Видаля в "Ювентусе" и "Интере".

Отмечается, что Артуро намерен покинуть чемпионов Италии, так как ему не нравится та роль, которую ему отводит главный тренера "нерадзурри" Симоне Индзаги, который ни разу в этом сезоне Серии А не выпустил чилийца в стартовом составе.

Сообщается, что Антонио Конте главный инициатор возможного переезда Видаля на туманный Альбион.

Также в 34-летнем футболисте заинтересован "Фламенго", который готов дать ему большой оклад, чтобы убедить его переехать в Бразилию.

Соглашение Видаля с "Интером" рассчитано до конца нынешнего сезона.

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