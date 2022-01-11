"Тоттенхэм" может подписать Лингарда

Фото: инстаграм Лингарда\Автор неизвестен

Английский хавбек "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард может сменить клубную прописку, сообщает издание BBC Sport.

По информации источника, "Тоттенхэм" уже провел переговоры с представителями футболиста о возможном трансфере в летнее трансферное окно.

Отметим, что соглашение 29-летнего игрока с "красными дьяволами" рассчитано до конца нынешнего сезона. Консенсуса о будущем футболиста до сих пор не достигнуто.

В текущей кампании АПЛ Лингард принял участие в 8 матчах, в которых забил 2 гола.

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