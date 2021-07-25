"Тоттенхэм" может подписать нападающего "Манчестер Юнайтед"

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"Тоттенхэм" может подписать нападающего "Манчестер Юнайтед"Фото: инстаграм Марсьяля/Автор неизвестен

Французский форвард "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяль может покинуть клуб.

Как сообщает Daily Star, на игрока претендует лондонский "Тоттенхэм".

По информации источника, манкунианцы готовы расстаться с французом лишь в том случае, если получат предложение в размере 60 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Марсьяль сыграл 36 матчей за "МЮ" во всех турнирах, в которых заби 7 голов и отдал 9 голевых передач.

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