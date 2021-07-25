"Тоттенхэм" может подписать нападающего "Манчестер Юнайтед"
Фото: инстаграм Марсьяля/Автор неизвестен
Французский форвард "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяль может покинуть клуб.
Как сообщает Daily Star, на игрока претендует лондонский "Тоттенхэм".
По информации источника, манкунианцы готовы расстаться с французом лишь в том случае, если получат предложение в размере 60 миллионов евро.
В прошедшем сезоне Марсьяль сыграл 36 матчей за "МЮ" во всех турнирах, в которых заби 7 голов и отдал 9 голевых передач.
Также не пропустите: Стали известны сроки восстановления Промеса. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Манчестер Юнайтед" начал переговоры с "Реалом" по Варану
-
Успехи Аргентины и Германии, неудача Бразилии: результаты футбольного турнира Олимпиады от 25 июля
-
Зарема рассказала, как она сохранила Джикию в "Спартаке"
-
Тренер "Фиорентины" ярко высказался о Кокорине
-
Франция с хоккейным счетом победила ЮАР на Олимпиаде
Лента новостей
-
Франк Кессье высказлся о своем будущем в "Милане"
-
1
Роналдиньо высказался о будущем Месси в "Барселоне"
-
Лаутаро Мартинес обратился к психологу из-за проблемы с желтыми карточками
-
"Тоттенхэм" может подписать нападающего "Манчестер Юнайтед"
-
Стали известны сроки восстановления Промеса
-
Гедеш не хочет уходить из "Валенсии" в "Зенит"
-
1
Сальгадо назвал сборную России одной из лучших команд Европы
-
"Милан" может подписать Брандта
-
"Реал" проиграл "Рейнджерс" в товарищеском матче
-
ЦСКА обыграл "Уфу" в первом туре РПЛ
-
Главный тренер "Фиорентины" рассказал, чего не хватает Кокорину
-
"Арсенал" близок к подписанию Уайта из "Брайтона" за сумашедшие деньги
-
"Ахмат" обыграл "Крылья Советов" в первом туре РПЛ
-
"Севилья" выставила ценник за Кунде
-
Гончаренко прокомментировал победу над "Уралом"
-
"Манчестер Юнайтед" заинтересован в подписании Сауля из "Атлетико"
-
Буффон высказался о давлении, которое оказывается на Доннарумму
-
"Краснодар" обыграл "Урал" в первом туре РПЛ
-
1
Рамос уговаривает Мбаппе остаться в ПСЖ
-
"Металлист-1925" обыграл "Рух" в первом туре УПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18