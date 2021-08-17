"Тоттенхэм" может подписать Зума из "Челси"
Фото: инстаграм Зума/Автор неизвестен
"Тоттенхэм" интересуется французским защитником "Челси" Куртом Зума, сообщает Sky Sports.
Ранее сообщалось, что главным претендентом на футболиста является "Вест Хэм". Лондонский клуб был готов заплатить за центрального защитника около 20 миллионов фунтов.
В прошедшем сезоне Курт Зума принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых смог отметиться пятью забитыми голами.
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