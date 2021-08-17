"Тоттенхэм" может подписать Зума из "Челси"

Теги тоттенхэмкурт зумачелси

"Тоттенхэм" может подписать Зума из "Челси"Фото: инстаграм Зума/Автор неизвестен

"Тоттенхэм" интересуется французским защитником "Челси" Куртом Зума, сообщает Sky Sports.

Ранее сообщалось, что главным претендентом на футболиста является "Вест Хэм". Лондонский клуб был готов заплатить за центрального защитника около 20 миллионов фунтов.

В прошедшем сезоне Курт Зума принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых смог отметиться пятью забитыми голами.

Также не пропустите: Анчелотти не намерен расставаться с Иско. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Галатасарай" готов отпустить Маркао в "Зенит": названа причина

"Галатасарай" готов отпустить Маркао в "Зенит": названа причина

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов