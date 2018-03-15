"Тоттенхэм" может потерять форварда из-за призыва в армию

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"Тоттенхэм" может потерять форварда из-за призыва в армию

Южнокорейский нападающий Сон Хын Мин может покинуть "Тоттенхэм", сообщает The Sun.

По сведениям издания, футболисту грозит обязательная воинская служба. В Южной Корее каждый мужчина должен отслужить в армии 21 месяц до наступления 28 лет.

25-летний Сон пока не служил в армии, а летом 2019 года наступит момент завершения его отсрочки от службы.

Впрочем форвард может избежать службы в армии в качестве исключения, которое выдается особенно проявившим себя спортсменам.

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