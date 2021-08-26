"Тоттенхэм" может приобрести хавбека "Ювентуса"

Фото: инстаграм Маккенни/Автор неизвестен

Хавбек сборной США и "Ювентуса" Уэстон Маккенни может перейти в клуб английской премьер-лиги, сообщает The Independent.

По информации источника, в футболисте предметно заинтересован "Тоттенхэм". Клубы уже обсуждали некоторые детали трансфера.

Отмечается, что сумма трансфера может составить около 40 миллионов фунтов.

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