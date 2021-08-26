"Тоттенхэм" может приобрести хавбека "Ювентуса"

Теги тоттенхэмювентусуэстон маккенни

"Тоттенхэм" может приобрести хавбека "Ювентуса"Фото: инстаграм Маккенни/Автор неизвестен

Хавбек сборной США и "Ювентуса" Уэстон Маккенни может перейти в клуб английской премьер-лиги, сообщает The Independent.

По информации источника, в футболисте предметно заинтересован "Тоттенхэм". Клубы уже обсуждали некоторые детали трансфера.

Отмечается, что сумма трансфера может составить около 40 миллионов фунтов.

Также не пропустите: Шварц поделился мнением об игре "Локомотива". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Агент Роналду ведет переговоры о трансфере игрока в "Манчестер Сити"

Агент Роналду ведет переговоры о трансфере игрока в "Манчестер Сити"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов