"Тоттенхэм" может продать нескольких лидеров, чтобы погасить долг за новый стадион

"Тоттенхэм" находится в трудном финансовом положении после постройки нового стадиона.

Как сообщает AS, "шпорам" нужно отдать долг в 735 миллионов евро. Таким образом, руководство клуба может пойти на продажу лидеров команды для погашения этой суммы.

Первым кандидатом на продажу считается хавбек Кристиан Эриксен, чей контракт рассчитан до 2020 года.

Также отмечается, что "Тоттенхэму" очень нужна победа в Лиге Чемпионов, так как в случае победы клуб получит от УЕФА около 100 миллионов евро.

Читайте также: "Наполи" хочет приобрести защитника "Тоттенхэма" Триппьера. | http://soccernews.ru