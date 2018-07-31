"Тоттенхэм" может провалить текущее трансферное окно

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино не исключает, что его команда может остаться без усиления в летнее трансферное окно.

"Не знаю, подпишем мы кого-то или нет. Мы над этим работаем. Но трансферное окно скоро закрывается. Впрочем, я верю, что клуб делает всё, чтобы помочь команде усилиться, подписать игроков, которые помогут нам добиться поставленных целей" - сказал Почеттино.

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