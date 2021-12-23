"Тоттенхэм" может расстаться с двумя британскими игроками уже в январе

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"Тоттенхэм" может расстаться с двумя британскими игроками уже в январеФото: инстаграм Алли/Автор неизвестен

Английский хавбек Деле Алли и ирландский защитник "Тоттенхэма" Мэтт Доэрти могут сменить клубную прописку, сообщает The Athletic.

По информации источника, "шпоры" намерены продать этих игроков уже в январское трансферное окно. Отмечается, что лондонцы, помимо этого также планируют подписать правого латераля и форварда.

В нынешнем сезоне Алли сыграл 9 матчей в АПЛ, в которых забил 1 гол, в то время как Доэрти выходил на поле всего три раза и результативными действиями не отметился.

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