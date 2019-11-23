"Тоттенхэм" может сохранить одного из лидеров благодаря Моуринью

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"Тоттенхэм" может сохранить одного из лидеров благодаря Моуринью

Защитник лондонского "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелд может передумать уходить из клуба, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, бельгиец рад возможности поработать с Жозе Моуринью, которого в среду назначили главным тренером "шпор".

В связи с этим 30-летний футболист всерьёз рассматривает вариант с продлением контракта, который истекает летом 2020 года.

В текущем сезоне Алдервейрелд сыграл за "Тоттенхэм" 13 матчей и сделал 1 ассист.

Не пропустите: Виллаш-Боаш не уверен, что Моуринью сработается с президентом "Тоттенхэма". | http://soccernews.ru
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