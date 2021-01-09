"Тоттенхэм" может усилиться вингером "Интера"

Лондонский "Тоттенхэм" нацелился на атакующего полузащитника миланского "Интера" Ивана Перишича.

По информации журналиста Экрема Конура, "шпоры" уже вступили в переговоры о трансфере 31-летнего футболиста.

"Нерадзурри" готовы отпустить хорвата в аренду с правом последующего выкупа.

Перишич в текущем сезоне сыграл за "Интер" 21 матч, забил 2 гола и сделал 3 ассиста. Его рыночная стоимость - 10 миллионов евро.

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