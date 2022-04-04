"Тоттенхэм" может вернуть Эриксена

Фото: твиттер Эриксена\Автор неизвестен

Хавбек сборной Дании и "Брентфорда" Кристиан Эриксен по окончании сезона может оформить свое возвращение в лондонский "Тоттенхэм", сообщает Daily Mail.

По информации источника, в этом трансфере заинтересован лично главный тренер "шпор" Антонио Конте.

Напомним, что Конте уже работал с Эриксеном с января 2020 года по лето 2021-го в миланском "Интере".

В нынешнем сезоне АПЛ датчанин сыграл в 4 матчах, в которых отметился одним забитым голов и отдал одну результативную передачу.

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