"Тоттенхэм" может вернуть Льоренте

"Тоттенхэм" проявляет интерес к испанскому нападающему "Наполи" Фернандо Льоренте, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, английский клуб рассматривает вариант с арендой футболиста в зимнее трансферное окно. В составе "шпор" испанец может стать заменой травмированному форварду Харри Кейну.

Стоит отметить, что Льоренте ранее выступал за "Тоттенхэм" с 2017 по 2019 годы. В нынешнем сезоне 34-летний форвард провел за "Наполи" 21 матч во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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