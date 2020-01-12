"Тоттенхэм" может вернуть Льоренте

Теги тоттенхэмфернандо льорентенаполитрансферы

"Тоттенхэм" может вернуть Льоренте

"Тоттенхэм" проявляет интерес к испанскому нападающему "Наполи" Фернандо Льоренте, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, английский клуб рассматривает вариант с арендой футболиста в зимнее трансферное окно. В составе "шпор" испанец может стать заменой травмированному форварду Харри Кейну.

Стоит отметить, что Льоренте ранее выступал за "Тоттенхэм" с 2017 по 2019 годы. В нынешнем сезоне 34-летний форвард провел за "Наполи" 21 матч во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: "Арсенал" хочет арендовать хавбека "Милана" Чалханоглу. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Слуцкий рассказал, какие цели стоят перед "Рубином" в нынешнем сезоне

Слуцкий рассказал, какие цели стоят перед "Рубином" в нынешнем сезоне

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 21 61
2 Лестер Сити Лестер Сити 22 45
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 21 44
4 Челси Челси 22 39
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 22 34
6 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 22 32
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 22 31
8 Тоттенхэм Тоттенхэм 22 30
9 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 22 29
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 22 28
11 Эвертон Эвертон 22 28
12 Саутгемптон Саутгемптон 22 28
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 22 26
14 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 22 24
15 Бернли Бернли 22 24
16 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 21 22
17 Астон Вилла Астон Вилла 21 21
18 Борнмут Борнмут 21 20
19 Уотфорд Уотфорд 21 19
20 Норвич Сити Норвич Сити 22 14
Полная таблица

топ-5 тегов