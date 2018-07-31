"Тоттенхэм" может вернуть своего бывшего игрока

Теги тоттенхэмторинояго фальке

"Тоттенхэм" может вернуть своего бывшего игрока

"Тоттенхэм" проявляет интерес к испанскому полузащитнику "Торино" Яго Фальке, сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Стоит отметить, что хавбек уже выступал за "Тоттенхэм", но за четыре сезона провел всего 12 матчей.

В прошлом сезоне 28-летний Фальке провел за "Торино" 37 матчей, забил 12 голов и отдал 8 результативных передач.

Не пропустите: "Тоттенхэм" нацелился на лидера "Валенсии". | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

"Челси" готов побить трансферный рекорд для вратарей

"Челси" готов побить трансферный рекорд для вратарей

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов