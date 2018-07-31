"Тоттенхэм" может вернуть своего бывшего игрока

"Тоттенхэм" проявляет интерес к испанскому полузащитнику "Торино" Яго Фальке, сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Стоит отметить, что хавбек уже выступал за "Тоттенхэм", но за четыре сезона провел всего 12 матчей.

В прошлом сезоне 28-летний Фальке провел за "Торино" 37 матчей, забил 12 голов и отдал 8 результативных передач.

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