"Тоттенхэм" может вернуться к кандидатуре Дзюбы

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"Тоттенхэм" может вернуться к кандидатуре Дзюбы

Лондонский "Тоттенхэм" не утратил интерес к нападающему "Зенита" Артёму Дзюбе, об этом сообщает журналист Football.london Аласдаир Голд.

По его информации, "шпоры" действительно приглашали россиянина в январе и, несмотря на зимний отказ игрока, готовы вернуться к его кандидатуре летом.

Английский клуб привлекает, что контракт 31-летнего футболиста с питерцами подходит к концу и его можно будет заполучить бесплатно.

В текущем сезоне Дзюба сыграл за "Зенит" 28 матчей, забил 15 голов и сделал 12 ассистов. Его рыночная стоимость - 13 миллионов евро.

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