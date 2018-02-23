"Тоттенхэм" может выставить Алдервейрелда на трансфер

"Тоттенхэм" не может договориться о продлении контракт с бельгийским защитником Тобиасом Алдервейрелдом, сообщает The Times.

По сведениям издания, лондонский клуб не готов платить футболисту требуемые им почти девять миллионов евро в год. Его нынешний контракт истекает летом 2020 года, но в январе 2019 года сумма отступных за игрока снизится до 29 миллионов евро. Поэтому "шпоры" могут выставить бельгийца на трансфер этим летом, чтобы заработать максимально возможную сумму.

Ранее сообщалось, что 28-летним Алдервейрелдом интересуются "Реал", "Челси" и "Манчестер Сити".

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