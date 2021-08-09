"Тоттенхэм" может заменить Кейна одноклубником Кокорина
Фото твиттер "Фиорентины"
Лондонский "Тоттенхэм" занимается поиском нового нападающего на случай ухода из команды Харри Кейна.
По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, один из вариантов для "шпор" - форвард "Фиорентины" Душан Влахович.
Одноклубник Александра Кокорина также интересен "Арсеналу".
В прошлом сезоне Влахович сыграл за "Фиорентину" 40 матчей, забил 21 гол и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 40 миллионов евро.
Не пропустите: "Тоттенхэм" включился в борьбу за Месси. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Брат владельца ПСЖ сделал заявление касательно перехода Месси
-
Стало известно, сколько "Рубин" заплатил за Тальби
-
Победы "Зенита" и "Динамо", неудача "Спартака": все результаты 3-го тура РПЛ
-
Стало известно, какие детали контракта представители Месси обсуждают с ПСЖ
-
"Барселона" выпустила специальную форму для Лиги Чемпионов
-
Журналист "Спорт-Экспресс" подтвердил интерес "Тоттенхэма" к Хвиче
-
"Лион" интересуется Азмуном
-
"Сочи" обыграл "Урал" в заключительном матче 3-го тура РПЛ
-
Нападающий "Фенербахче" перейдет в "Химки"
-
1
Кварацхелия выбирает между "Тоттенхэмом" и "Ювентусом"
-
"Сочи" ведет переговоры по трансферу нападающего молодежной сборной Хорватии
-
1
Мозес и Промес не помогут "Спартаку" в матче с "Бенфикой"
-
"Манчестер Юнайтед" потерял интерес к Триппьеру
-
1
Стало известно, когда Месси прилетит в Париж
-
Червиченко раскритиковал "Спартак" перед матчем с "Бенфикой" в Лиге чемпионов
-
1
Умтити может перейти в "Бешикташ"
-
Главный тренер "Бенфики" поделился мнением о предстоящем матче против "Спартака" в Лиге чемпионов
-
Асенсио прокомментировал участие в Олимпиаде
-
1
Йович намерен завоевать место в составе "Реала"
-
"Бетис" и "Валенсия" близки к обмену игроками
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18