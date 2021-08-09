"Тоттенхэм" может заменить Кейна одноклубником Кокорина

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"Тоттенхэм" может заменить Кейна одноклубником Кокорина

Фото твиттер "Фиорентины"

Лондонский "Тоттенхэм" занимается поиском нового нападающего на случай ухода из команды Харри Кейна.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, один из вариантов для "шпор" - форвард "Фиорентины" Душан Влахович.

Одноклубник Александра Кокорина также интересен "Арсеналу".

В прошлом сезоне Влахович сыграл за "Фиорентину" 40 матчей, забил 21 гол и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 40 миллионов евро.

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