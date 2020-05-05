"Тоттенхэм" может заработать на назначении Почеттино главным тренером "Ньюкасла"

Новый клуб аргентинского тренера Маурисио Почеттино будет вынужден выплатить "Тоттенхэму" компенсацию, если назначение специалиста произойдёт в мае.

По информации ESPN, чтобы заполучить 48-летнего наставника до конца текущего месяца, необходимо выложить более 14 миллионов евро.

При этом, начиная с июня, приглашать на работу Почеттино уже можно будет бесплатно.

Напомним, что главным претендентом на звёздного тренера является "Ньюкасл".

"Тоттенхэм" уволил Почеттино в ноябре прошлого года после провального старта сезона.

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