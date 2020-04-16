"Тоттенхэм" может заработать рекордную сумму на продаже названия стадиона

Теги тоттенхэм

"Тоттенхэм" может заработать рекордную сумму на продаже названия стадиона

Лондонский "Тоттенхэм" ведёт переговоры о продаже прав на нейминг своего нового стадиона.

По информации Daily Mail, за право назвать арену в свою честь борются американские компании Amazon и Nike.

Руководство "шпор" хочет заключить сделку на 10 лет с ежегодной выплатой около 28,7 миллионов евро. Это может стать рекордом.

Напомним, что "Тоттенхэм" открыл новый стадион год назад. Его вместимость превышает 62 тысячи зрителей.

Не пропустите: Харри Реднапп порекомендовал Кейну не переходить в "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Челси" передумал продавать Канте

"Челси" передумал продавать Канте

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов