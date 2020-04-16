"Тоттенхэм" может заработать рекордную сумму на продаже названия стадиона

Лондонский "Тоттенхэм" ведёт переговоры о продаже прав на нейминг своего нового стадиона.

По информации Daily Mail, за право назвать арену в свою честь борются американские компании Amazon и Nike.

Руководство "шпор" хочет заключить сделку на 10 лет с ежегодной выплатой около 28,7 миллионов евро. Это может стать рекордом.

Напомним, что "Тоттенхэм" открыл новый стадион год назад. Его вместимость превышает 62 тысячи зрителей.

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