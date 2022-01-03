"Тоттенхэм" может зимой расстаться с тремя игроками

Фото инстаграм Деле Алли

Лондонский "Тоттенхэм" готов выслушать предложения о продаже или аренде некоторых футболистов.

По информации журналиста Николо Скиры, уже в январе клуб могут покинуть Деле Алли, Стивен Бергвейн и Танги Ндомбеле.

Известно об интересе к Бергвейну со стороны "Аякса", а также о желании "Ромы" арендовать Ндомбеле.

Рыночная стоимость англичанина - 25 миллионов евро, голландца - 18 миллионов, француза - 38 миллионов.

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