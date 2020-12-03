"Тоттенхэм" на 93-й минуте упустил победу над ЛАСКом

В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы австрийский ЛАСК и английский "Тоттенхэм" сыграли вничью со счетом 3:3. В конце первого тайма счет открыл Петер Михорль, но перед самым свистком на перерыв счет сравнял Гарет Бэйла. В начале второго тайма гостей вперед вывел Сон Хын Мин. На 84-й минуте счет сравнял Йоханнес Эггештайн, но через пару минут "Тоттенхэм" вновь вышел вперед благодаря голу Деле Алли. На третьей компенсированной минуте ЛАСК спас от поражения Мамуду Карамоко.

Благодаря "Тоттенхэм" гарантировал себе выход в плей-офф Лиги Европы, а ЛАСК останется на третьем месте в группе J.

ЛАСК Австрия – "Тоттенхэм" Англия - 3:3 (1:1)

Голы: Михорль, 42 - 1:0, Бэйл, 45 (с пенальти) - 1:1, Сон Хын Мин, 56 - 1:2, Эггештайн, 84 - 2:2, Алли, 86 (с пенальти) - 2:3, Карамоко, 90+3 - 3:3

ЛАСК: Шлагер, Андраде, Ранфтль, Визингер, Гойгингер (Карамоко, 69), Реннер, Эггештайн, Михорль, Грубер (Райтер, 69), Мадсен, Холланд.

"Тоттенхэм": Харт, Танганга, Санчес, Дэвис, Доэрти, Лукас Моура (Сиссоко, 65), Ндомбеле (Бергвейн, 65), Бэйл (Орье, 82), Хейбьерг, Сон Хын Мин (Алли, 82), Ло Чельсо (Дайер, 71).

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