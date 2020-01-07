"Тоттенхэм" на длительный срок потерял основного хавбека
Французский полузащитник "Тоттенхэма" Мусса Сиссоко пропустит не менее трех месяцев из-за травмы колена, сообщает официальный сайт клуба.
Футболист перенес операцию на медиальной коллатеральной связки правого колена. Ожидается, что он он вернется в строй не раньше апреля.
В нынешнем сезоне 30-летний Сиссоко провел за "Тоттенхэм" 26 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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