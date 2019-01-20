"Тоттенхэм" на последних минутах вырвал победу над "Фулхэмом"
В рамках 23-го тура АПЛ "Тоттенхэм" добыл победу в игре с "Фулхэмом". "Шпоры" продолжают занимать 3-е место и отстают от лидирующего "Ливерпуля" на 9 очков.
"Фулхэм" - "Тоттенхэм" 1:2
Голы: Льоренте (аг), 17 - 1:0, Алли, 51 - 1:1, Уинкс, 90 - 1:2
"Фулхэм": Рико, Одои, Ле Маршан, Рим, Чемберс, Бабел (Сессеньон, 55), Сери (Сиссе, 81), Кристи, Шюррле (Кебано, 72), Брайен, Митрович.
"Тоттенхэм": Льорис, Санчес, Вертонген, Роуз, Алдервейрелд, Ламела (Дайер, 79), Уинкс, Алли (Нкуду, 86), Эриксен, Триппьер, Льоренте.
Предупреждения: Митрович (74), Санчес (74), Сери (75), Роуз (79), Алдервейрелд (90).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|2
|Манчестер Сити
|23
|56
|3
|Тоттенхэм
|22
|48
|4
|Челси
|23
|47
|5
|Арсенал Лондон
|23
|44
|6
|Манчестер Юнайтед
|23
|44
|7
|Уотфорд
|23
|33
|8
|Вулверхэмптон
|23
|32
|9
|Лестер Сити
|23
|31
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|31
|11
|Эвертон
|23
|30
|12
|Борнмут
|23
|30
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|23
|26
|14
|Кристал Пэлас
|23
|22
|15
|Саутгемптон
|23
|22
|16
|Бернли
|23
|22
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|23
|21
|18
|Кардифф Сити
|23
|19
|19
|Фулхэм
|22
|14
|20
|Хаддерсфилд Таун
|23
|11