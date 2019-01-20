"Тоттенхэм" на последних минутах вырвал победу над "Фулхэмом"

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"Тоттенхэм" на последних минутах вырвал победу над "Фулхэмом"

В рамках 23-го тура АПЛ "Тоттенхэм" добыл победу в игре с "Фулхэмом". "Шпоры" продолжают занимать 3-е место и отстают от лидирующего "Ливерпуля" на 9 очков.

"Фулхэм" - "Тоттенхэм" 1:2

Голы: Льоренте (аг), 17 - 1:0, Алли, 51 - 1:1, Уинкс, 90 - 1:2

"Фулхэм": Рико, Одои, Ле Маршан, Рим, Чемберс, Бабел (Сессеньон, 55), Сери (Сиссе, 81), Кристи, Шюррле (Кебано, 72), Брайен, Митрович.

"Тоттенхэм": Льорис, Санчес, Вертонген, Роуз, Алдервейрелд, Ламела (Дайер, 79), Уинкс, Алли (Нкуду, 86), Эриксен, Триппьер, Льоренте.

Предупреждения: Митрович (74), Санчес (74), Сери (75), Роуз (79), Алдервейрелд (90).     

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