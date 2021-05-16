"Тоттенхэм" на своем поле обыграл "Вулверхэмптон"
Фото: инстаграм "Тоттенхэма"/Автор неизвестен
В матче 36-го тура АПЛ "Тоттенхэм" на своем поле спокойно разобрался с "Вулверхэмптоном" - 2:0.
"Тоттенхэм" – "Вулверхэмптон" - 2:0 (1:0, 1:0)
Голы: 1:0 – 45 Кейн, 2:0 – 62 Хейбьерг.
"Тоттенхэм" – Льорис, Алдервейрелд, Танганга, Регилон, Дайер, Алли (Ндомбеле, 82), Ло Чельсо (Уинкс, 69), Бэйл (Сиссоко, 89), Хейбьерг, Сон Хын Мин, Кейн.
"Вулверхэмптон" – Руй Патрисиу, Хувер, Коуди, Семеду, Саисс, Витинья (Виллиан Жозе, 63), Моутинью, Дендонкер, Гиббс-Уайт (Рубен Невеш, 73), Траоре, Фабиу Силва (Корбяну, 82).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18