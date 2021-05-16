"Тоттенхэм" на своем поле обыграл "Вулверхэмптон"

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"Тоттенхэм" на своем поле обыграл "Вулверхэмптон"Фото: инстаграм "Тоттенхэма"/Автор неизвестен

В матче 36-го тура АПЛ "Тоттенхэм" на своем поле спокойно разобрался с "Вулверхэмптоном" - 2:0.

"Тоттенхэм" – "Вулверхэмптон" - 2:0 (1:0, 1:0)

Голы: 1:0 – 45 Кейн, 2:0 – 62 Хейбьерг.

"Тоттенхэм" – Льорис, Алдервейрелд, Танганга, Регилон, Дайер, Алли (Ндомбеле, 82), Ло Чельсо (Уинкс, 69), Бэйл (Сиссоко, 89), Хейбьерг, Сон Хын Мин, Кейн.

"Вулверхэмптон" – Руй Патрисиу, Хувер, Коуди, Семеду, Саисс, Витинья (Виллиан Жозе, 63), Моутинью, Дендонкер, Гиббс-Уайт (Рубен Невеш, 73), Траоре, Фабиу Силва (Корбяну, 82).

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