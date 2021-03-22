"Тоттенхэм" на выезде обыграл "Астон Виллу"

Фото: Твиттер @Spurs_MAS

В Бирмингеме состоялся отложенный матч 18 тура АПЛ между "Астон Виллой" и "Тоттенхэмом". Команда Жозе Моуринью обязана была компенсировать вылет из 1/8 финала Лиги Европы от загребского "Динамо". "Шпорам" удалось это сделать, порадовав болельщиков победой со счетом 2:0. Лондонцы забили по голу в каждом из таймов и уверенно довели игру до финального свистка. "Тоттенхэм" набрал 48 очков и поднялся на 6 строчку в турнирной таблице. Хозяева остались на 10 позиции, имея в активе 41 балл.

"Астон Вилла" - "Тоттенхэм" 0:2 (0:1)

Голы: Карлос Винисиус, 29 - 0:1, Кейн, 68 (пенальти) - 0:2

"Астон Вилла": Мартинес, Конса, Мингз, Таргетт, Кэш, Макгинн, Дуглас Луис, Трезеге (Дэвис, 79), Сансон (Баркли, 66), Траоре (Эль-Гази, 60), Уоткинс.

"Тоттенхэм": Льорис, Танганга, Регилон (Дэвис, 57), Санчес, Родон, Ндомбеле (Сиссоко, 81), Лукас Моура, Ло Чельсо (Бергвейн, 66), Хейбьерг, Кейн, Карлос Винисиус.