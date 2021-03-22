"Тоттенхэм" на выезде обыграл "Астон Виллу"
Фото: Твиттер @Spurs_MAS
В Бирмингеме состоялся отложенный матч 18 тура АПЛ между "Астон Виллой" и "Тоттенхэмом". Команда Жозе Моуринью обязана была компенсировать вылет из 1/8 финала Лиги Европы от загребского "Динамо". "Шпорам" удалось это сделать, порадовав болельщиков победой со счетом 2:0. Лондонцы забили по голу в каждом из таймов и уверенно довели игру до финального свистка. "Тоттенхэм" набрал 48 очков и поднялся на 6 строчку в турнирной таблице. Хозяева остались на 10 позиции, имея в активе 41 балл.
"Астон Вилла" - "Тоттенхэм" 0:2 (0:1)
Голы: Карлос Винисиус, 29 - 0:1, Кейн, 68 (пенальти) - 0:2
"Астон Вилла": Мартинес, Конса, Мингз, Таргетт, Кэш, Макгинн, Дуглас Луис, Трезеге (Дэвис, 79), Сансон (Баркли, 66), Траоре (Эль-Гази, 60), Уоткинс.
"Тоттенхэм": Льорис, Танганга, Регилон (Дэвис, 57), Санчес, Родон, Ндомбеле (Сиссоко, 81), Лукас Моура, Ло Чельсо (Бергвейн, 66), Хейбьерг, Кейн, Карлос Винисиус.
Читать также: Кейн собирается покинуть "Тоттенхэм" | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Провал "Ювентуса", "Рома" снова проиграла, а "Милан" возвращается в гонку: все результаты 28-го тура Серии А
-
ПСЖ победил "Лион" и возглавил таблицу Лиги 1
-
"Барселона" уничтожила "Реал Сосьедад" на его поле
-
Ибрагимович установил рекорд Серии А
-
Дубль Мертенса принес "Наполи" выездную победу над "Ромой"
-
"Тоттенхэм" на выезде обыграл "Астон Виллу"
-
Кейн собирается покинуть "Тоттенхэм"
-
Луис Суарес забил 500-й гол в карьере
-
Месси побил рекорд Хави
-
"Динамо" Киев - "Рух" - 3:0 (видеообзор матча)
-
"Шахтер" проиграл аутсайдеру, "Динамо" громит "Рух", а "Заря" и "Десна" дали шанс "Ворскле": все результаты 19-го тура УПЛ
-
Облак отразил пенальти и спас победу "Атлетико"
-
"Львов" - "Шахтер" - 3:2 (видеообзор игры)
-
Стали известны пары полуфиналистов Кубка Англии
-
"Милан" на выезде одержал волевую победу над "Фиорентиной"
-
1
"Лестер" выбил "Манчестер Юнайтед" из Кубка Англии
-
Фабио Капелло назвал лучших тренеров в Италии
-
Лидер чемпионата Франции "Лилль" проиграл аутсайдеру
-
Гончаренко 22 марта попрощается с командой
-
"Динамо" Киев разгромило "Рух"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18