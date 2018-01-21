"Тоттенхэм" набрал 28 очков из 33 в последних 11 матчах против "Саутгемптона"

В матче 24-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" на выезде сыграет с "Саутгемптоном".

Стоит отметить, что лондонский клуб набрал 28 очков из 33 в последних 11 матчах против "святых".

Матч "Саутгемптон" - "Тоттенхэм" состоится сегодня, 21 января и начнется в 19:00 мск.

После 23 туров "шпор" занимают пятое место в Премьер-лиге, а их соперник находятся на 18-й позиции.

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