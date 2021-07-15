"Тоттенхэм" нацелился на американского форварда

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"Тоттенхэм" нацелился на американского форварда

Фото: инстаграм Мэттью Хоппа/Автор неизвестен

Лондонский "Тоттенхэм" проявляет интерес к американскому нападающему "Шальке" Мэттью Хоппу, сообщает 90min.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Также форвард входит в сферу интересов "Ньюкасла", "Вулверхэмптона" и "Саутгемптона". "Шальке" оценивает игрока в пять миллионов евро.

В прошлом сезоне 20-летний Хопп провел за "Шальке" 24 матча во всех турнирах, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу. 

Не пропустите: "Тоттенхэм" близок к покупке защитника "Болоньи". | http://soccernews.ru
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