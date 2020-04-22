"Тоттенхэм" нацелился на бельгийца из "Аталанты"

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"Тоттенхэм" нацелился на бельгийца из "Аталанты"

Лондонский "Тоттенхэм" проявляет интерес к бельгийскому защитнику бергамской "Аталанты" Тимоти Кастаню, сообщает Tuttomercatoweb.

По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. "Аталанта" может согласиться на трансфер игрока, так как его контракт с клубом истекает через год.

В нынешнем сезоне 24-летний Кастань провел за "Аталанту" 19 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал де результативные передачи.

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