"Тоттенхэм" нацелился на бразильского защитника

"Тоттенхэм" нацелился на защитника "Аталанты" Рафаэла Толоя, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "шпоры" намерены попытаться купить 27-летнего бразильца в текущее трансферное окно.

Толой выступает за "Аталанту" с 2015 года, сыграл 98 матчей и забил 5 голов. Его контракт с клубом истекает в 2020 году.

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