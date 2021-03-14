"Тоттенхэм" нацелился на датского защитника

"Тоттенхэм" проявляет интерес к датскому защитнику "Саутгемптона" Яннику Вестергору, сообщает Sunday Mirror.

По сведениям издания, лондонский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Контракт Вестергора с "Саутгемптоном" действует до лета 2022 года, поэтому "святые" вполне могут согласиться продать его, чтобы заработать какие-то деньги.

В нынешнем сезоне 28-летний Вестергор провел за "Саутгемптон" 20 матчей, забил три мяча и получил две желтые карточки.

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