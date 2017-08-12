"Тоттенхэм" нацелился на Давинсона Санчеса

Теги тоттенхэмаяксдавинсон санчес

"Тоттенхэм" нацелился на Давинсона Санчеса

Защитник "Аякса" Давинсон Санчес попал в сферу интересов "Тоттенхэма", сообщает Gianlucadimarzio.com

По информации ресурса, "шпоры" сделали предложение по футболисту в размере 38,5 миллиона евро. Ответа от "Аякса" не поступило.

Ранее "Аякс" не отпустил игрока в "Интер" за 30 миллионов евро.

Читайте также: "Тоттенхэм" хочет сбить цену на Баркли. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

"Барселона" готова заплатить за Азара 120 миллионов евро

"Барселона" готова заплатить за Азара 120 миллионов евро

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Хаддерсфилд Таун 1 3
2 Манчестер Сити 1 3
3 Арсенал Лондон 1 3
4 Бернли 1 3
5 Эвертон 1 3
6 Вест Бромвич Альбион 1 3
7 Ливерпуль 1 1
8 Уотфорд 1 1
9 Саутгемптон 1 1
10 Суонси Сити 1 1
11 Манчестер Юнайтед 0 0
12 Ньюкасл Юнайтед 0 0
13 Тоттенхэм 0 0
14 Вест Хэм Юнайтед 0 0
15 Лестер Сити 1 0
16 Челси 1 0
17 Борнмут 1 0
18 Сток Сити 1 0
19 Брайтон & Хоув Альбион 1 0
20 Кристал Пэлас 1 0
Полная таблица

топ-5 тегов