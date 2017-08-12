"Тоттенхэм" нацелился на Давинсона Санчеса

Защитник "Аякса" Давинсон Санчес попал в сферу интересов "Тоттенхэма", сообщает Gianlucadimarzio.com

По информации ресурса, "шпоры" сделали предложение по футболисту в размере 38,5 миллиона евро. Ответа от "Аякса" не поступило.

Ранее "Аякс" не отпустил игрока в "Интер" за 30 миллионов евро.

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