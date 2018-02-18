"Тоттенхэм" нацелился на двух игроков "Уотфорда"

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"Тоттенхэм" нацелился на двух игроков "Уотфорда"

Два футболиста "Уотфорда" попали в сферу интересов "Тоттенхэма".

Как сообщает 101greatgoals, речь идет о хавбеке Абдулайе Дюкуре и о нападающем Ришарлисоне. За трансфер обоих футболистов "шпоры" готовы заплатить 56 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в услугах Ришарлисона также заинтересован "Челси".

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11 Уотфорд 27 30
12 Вест Хэм Юнайтед 27 30
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