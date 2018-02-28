"Тоттенхэм" нацелился на двух молодых звезд "Аякса"

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"Тоттенхэм" нацелился на двух молодых звезд "Аякса"

Два молодых хавбека "Аякса" Джастин Клюйверт и Донни ван де Бек попали в сферу интересов "Тоттенхэма".

Напомним, что "шпоры" уже не один раз подписывали молодых игроков "Аякса". В лондонский клуб перебрались Ян Вертонген, Кристиан Эриксен и Давинсон Санчес.

Напомним, что Клюйверт находится на радаре у многих европейских грандов, в том числе "Барселоны" и "Реала".

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