"Тоттенхэм" нацелился на форварда "Аякса"

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"Тоттенхэм" нацелился на форварда "Аякса"
"Тоттенхэм" проявляет интерес к бразильскому нападающему "Аякса" Давиду Нересу, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, английский клуб может купить футболиста в летнее трансферное окно. "Аякс" оценивает игрока в 60 миллионов евро. "Тоттенхэм" считает Нереса альтернативным вариантом, на тот случай, если не удастся приобрести аргентинцев Пауло Дибалу ("Ювентус") или Джовани Ло Чельсо ("Бетис").

22-летний Нерес в минувшем сезоне провел за "Аякс" 50 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 голов и сделал 15 результативных передач. Его контракт с амстердамским клубом действует до лета 2022 года.

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