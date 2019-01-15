"Тоттенхэм" нацелился на форварда "Барселоны"

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"Тоттенхэм" нацелился на форварда "Барселоны"

"Тоттенхэм" проявляет интерес к бразильскому нападающему "Барселоны" Малкому, сообщает Daily Star.

По сведениям издания, английский клуб хочет арендовать футболиста в зимнее трансферное окно. "Шпоры" рассматривают кандидатуру Малкома в качестве травмированному нападающему Харри Кейну, который выбыл из строя на полтора месяца. Кроме того, другой форвард "шпор" Сон Хын Мин вскоре уедет на Кубок Азии.

21-летний Малком перешел в "Барселону" прошлым летом из "Бордо" за 41 миллион евро. В нынешнем сезоне он провел за клуб 10 матчей и забил два мяча. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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