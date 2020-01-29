"Тоттенхэм" нацелился на форварда "Челси" Жиру
"Тоттенхэм" нацелился на форварда "Челси" Оливье Жиру. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
По данным источника, стороны уже начали переговоры. Наставник "шпор" Жозе Моуринью хочет купить 33-летнего француза до конца этого месяца.
Ранее сообщалось, что Жиру в скором времени станет игроком "Интера". Однако позже стало известно, что миланский клуб отказался от трансфера до лета 2020 года.
"Тоттенхэм" готов предложить игроку контракт сроком на 1,5 года.
Не пропустите: "Барселона" интересуется Оливье Жиру| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Тоттенхэм" нацелился на форварда "Челси" Жиру
-
Фанаты "Манчестер Юнайтед" напали на дом Эда Вудворда
-
ПСЖ планирует приобрести Льоренте на замену Кавани
-
"Милан" выиграл 5 матчей подряд впервые за два года
-
Главные новости: 28 января
-
"Атлетик" вышел в четвертьфинал Кубка Испании, играя вдесятером со 2-й минуты
-
Гол Руни не помог "Дерби" избежать поражения от худшей команды Чемпионшипа
-
2
Гол Ибрагимовича вывел "Милан" на "Ювентус" в полуфинале Кубка Италии
-
"Брага" купит форварда "Барселоны" за рекордную сумму
-
"Монако" Головина вылетел из Кубка Франции
-
Гол Трезеге на 93-й минуте вывел "Астон Виллу" в финал Кубка лиги
-
"Манчестер Юнайтед" хочет купить форварда сборной Уругвая
-
Лукаку рассказал, почему он выбрал "Интер" вместо "Ювентуса"
-
"Спартак" заинтересовался африканским форвардом
-
"Барселона" нацелилась на одного из лидеров "Аякса"
-
2
"Барселона" ответила "Манчестер Юнайтед" по поводу стоимости Ракитича
-
ПСЖ и "Ювентус" не смогли договориться по обмену игроками
-
"Зенит" согласился бесплатно отпустить хавбека в "Коньяспор"
-
ПСЖ отклонил предложение "Атлетико" по трансферу Кавани
-
3
"Манчестер Юнайтед" согласовал переход трансферной цели "Барселоны"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|67
|2
|Манчестер Сити
|24
|51
|3
|Лестер Сити
|24
|48
|4
|Челси
|24
|40
|5
|Манчестер Юнайтед
|24
|34
|6
|Тоттенхэм
|24
|34
|7
|Вулверхэмптон
|24
|34
|8
|Шеффилд Юнайтед
|24
|33
|9
|Саутгемптон
|24
|31
|10
|Арсенал Лондон
|24
|30
|11
|Кристал Пэлас
|24
|30
|12
|Эвертон
|24
|30
|13
|Бернли
|24
|30
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|24
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|24
|25
|16
|Астон Вилла
|24
|25
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|23
|18
|Борнмут
|24
|23
|19
|Уотфорд
|24
|23
|20
|Норвич Сити
|24
|17