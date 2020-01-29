"Тоттенхэм" нацелился на форварда "Челси" Жиру

"Тоттенхэм" нацелился на форварда "Челси" Оливье Жиру. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По данным источника, стороны уже начали переговоры. Наставник "шпор" Жозе Моуринью хочет купить 33-летнего француза до конца этого месяца.

Ранее сообщалось, что Жиру в скором времени станет игроком "Интера". Однако позже стало известно, что миланский клуб отказался от трансфера до лета 2020 года.

"Тоттенхэм" готов предложить игроку контракт сроком на 1,5 года.

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