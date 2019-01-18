"Тоттенхэм" нацелился на форварда "Ливерпуля"

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"Тоттенхэм" нацелился на форварда "Ливерпуля"

"Тоттенхэм" проявляет интерес к бельгийскому нападающему "Ливерпуля" Дивоку Ориги, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, лондонский клуб хочет приобрести футболиста в связи с травмой форварда Харри Кейна, который выбыл из строя на полтора месяца. Ориги готов сменить клуб, так как хочет получать регулярную игровую практику.

Ранее сообщалось, что "шпоры" интересуются форвардом "Барселоны" Малкомом, а также свободным агентом Джузеппе Росси.

В нынешнем сезоне 23-летний Ориги провел 5 матчей за "Ливерпуль" пять матчей, забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Его контракт с мерсисайдцами рассчитан до лета 2020 года.

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