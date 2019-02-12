"Тоттенхэм" нацелился на форварда "Ливерпуля"

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"Тоттенхэм" нацелился на форварда "Ливерпуля"

Лондонский "Тоттенхэм" нацелился на форварда "Ливерпуля" Дэниела Старриджа, сообщает HITC.

По информации источника, "шпоры" намерены подписать 29-летнего футболиста летом 2019 года, когда он станет свободным агентом.

В нападающем "скаузеров" столичный клуб видит идеального кандидата на роль дублёра Харри Кейна.

В текущем сезоне Старридж сыграл за "Ливерпуль" 20 матчей, забил 4 гола и сделал 1 ассист. Его стоимость оценивается в 15 миллионов евро.

Ранее стало известно, что англичанину грозит шестимесячная дисквалификация за нарушение правил о ставках.

Не пропустите: Нападающий "Тоттенхэма" может продолжить карьеру в Испании. | http://soccernews.ru

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