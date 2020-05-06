"Тоттенхэм" нацелился на форварда "РБ Лейпциг", который играл против него в Лиге Чемпионов
Лондонский "Тоттенхэм" проявляет интерес к чешскому нападающему "Рому" Патрику Шику, который выступает за "РБ Лейпциг" на правах аренды, сообщает LaRoma24.
По сведениям издания, английский клуб готов заплатить за футболиста требуемые 29 миллионов евро. "РБ Лейпциг" имеет приоритетное право трансфера игрока, но готов заплатить за него не более 15 миллионов.
Стоит отметить, что Шик играл за "РБ Лейпциг" в матчах 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Тоттенхэмом" (1:0, 3:0).
В нынешнем сезоне 24-летний Шик провел за "РБ Лейпциг" 19 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с "Ромой" действует до лета 2022 года.
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|Арсенал Лондон
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