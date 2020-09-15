"Тоттенхэм" нацелился на форварда "Трабзонспора"
Нападающий "Трабзонспора" Александр Серлот может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.
Как сообщает Express, переговоры о трансфере 24-летнего норвежца ведёт "Тоттенхэм".
Рыночная стоимость форварда - 20 миллионов евро. Права на него принадлежат "Кристал Пэлас".
В аренде в "Трабзонспоре" Серлот сыграл 49 матчей, забил 33 гола и сделал 11 ассистов.
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