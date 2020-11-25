"Тоттенхэм" нацелился на французского форварда

Форвард "Майнца" Жан-Филипп Матета попал в сферу интересов "Тоттенхэма".

По сведениям Goal.com, "шпоры" намерены подписать 23-летнего француза следующим летом для увеличения конкуренции в атаке.

Контракт Матета с клубом рассчитан до лета 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету Матета 10 голов и один ассист в 9 играх.

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