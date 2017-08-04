"Тоттенхэм" нацелился на голкипера "Саутгемптона"

Вратарь "Саутгемптона" Пауло Гассанига может перейти в "Тоттенхэм", сообщает ESPN.

По сведениям издания, "шпоры" хотят подписать 25-летнего аргентинца на роль третьего голкипера, который должен будет составить конкуренцию Уго Льорису и Мишелю Ворму.

Стоит отметить, что прошлый сезон Гассанига провёл на правах аренды в "Райо Вальекано".

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