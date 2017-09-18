"Тоттенхэм" нацелился на хавбека "Барселоны"

Лондонский "Тоттенхэм" нацелился на полузащитника каталонской "Барселоны" Андре Гомеша, информирует The Sun.

По сведениям издания, "шпоры" планируют предпринять попытки подписать 24-летнего хавбека "сине-гранатовых" уже в зимнее трансферное окно. За португальца английский клуб готов будет заплатить 25 миллионов евро. Сам Гомеш, учитывая свое положение в "Барсе", намерен принять предложение "Тоттенхэма".

Напомним, Деле Алли станет одним из самых высокооплачиваемых игроков "Тоттенхэма". | soccernews.ru