"Тоттенхэм" нацелился на хавбека "Брюгге"

Фото инстаграм Шарля де Кетеларе

Атакующий полузащитник "Брюгге" Шарль де Кетеларе привлёк внимание лондонского "Тоттенхэма", сообщает журналист Экрем Конур.

По данным инсайдера, "шпоры" планируют трансфер перспективного бельгийца на лето 2022 года.

Рыночная стоимость 20-летнего футболиста оценивается в 27 миллионов евро.

В текущем сезоне де Кетеларе сыграл за "Брюгге" 32 матча, забил 13 голов и сделал 8 ассистов.

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