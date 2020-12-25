"Тоттенхэм" нацелился на хавбека "РБ Лейпциг"

Полузащитник "РБ Лейпциг" Марсель Забитцер стал трансферной целью лондонского "Тоттенхэма".

По информации Daily Mail, "шпоры" хотят заполучить 26-летнего австрийца уже в январе.

"Быки" готовы вести переговоры о продаже своего капитана, однако не намерены отпускать его дешевле, чем за 50 миллионов евро.

В текущем сезоне Забитцер сыграл за "РБ Лейпциг" 16 матчей, забил 3 гола и сделал 3 ассиста. Его рыночная стоимость - 35 миллионов евро.

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