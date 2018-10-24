"Тоттенхэм" нацелился на хавбека сборной Украины

Полузащитник киевского "Динамо" Виктор Цыганков попал в сферу интересов клуба АПЛ.

Как сообщает ESPN, претендентом на 20-летнего футболиста является "Тоnтенхэм". Отмечается, что "шпоры" оценили молодого украинца в 18 миллионов евро.

Нынешнее соглашение Цыганкова с клубом действует до июня 2023 года.

В этом сезоне на счету Цыганкова 6 голов и 5 ассистов в 19 матчах.

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