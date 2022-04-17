"Тоттенхэм" нацелился на хавбека "Ювентуса"

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"Тоттенхэм" нацелился на хавбека "Ювентуса"

Фото: твиттер Уэстона Маккенни/Автор неизвестен

Лондонский "Тоттенхэм" проявляет интерес к американскому полузащитнику туринского "Ювентуса" Уэстону Маккенни, сообщает Fichajes.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Также хавбеком интересуется "Рома". Стоит отметить, что в настоящее время американец восстанавливается после двойного перелома ноги.

В нынешнем сезоне 23-летний Маккенни провел за "Ювентус" 28 матчей во всех турнирах и забил четыре гола. Его контракт с туринским клубом рассчитан до лета 2025 года. 

Не пропустите: "Тоттенхэм" заинтересован в подписании защитника "Атлетико". | http://soccernews.ru
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