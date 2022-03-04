"Тоттенхэм" нацелился на хорватского таланта

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"Тоттенхэм" нацелился на хорватского таланта

Фото: инстаграм Йошко Гвардиола/Автор неизвестен

Лондонский "Тоттенхэм" проявляет интерес к хорватскому защитнику "РБ Лейпциг" Йошко Гвардиолу, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне 20-летний Гвардиол провел за "РБ Лейпциг" 33 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

Не пропустите: "Тоттенхэм" готовит предложение по защитнику "Интера". http://soccernews.ru
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