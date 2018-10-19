"Тоттенхэм" нацелился на игрока "Барселоны"



"Тоттенхэм" хочет купить бразильского нападающего "Барселоны" Малкома, сообщает Tribalfootball.

По данным источника, английский клуб готов заплатить за футболиста 50 миллионов евро. Также им интересуются "Интер" и "Арсенал", но они готовы предложить каталонцам только аренду.

Напомним, что 21-летний Малком перешел в "Барселону" летом за 41 миллион евро из "Бордо". В этом сезоне он провел 2 матча за "Барселоны", отыграв в общей сложности 25 минут.

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